مشاركو عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» يختتمون دورة القانون الدولي الإنساني

اختتمت الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني والتي استمرت لمدة أسبوع بنادي ضباط القوات المسلحة، وذلك تحت رعاية قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

وتعد تلك الدورة استمرارًا للنهج التدريبي التي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد.

وأشار رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر، في كلمته، إلى أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني.

وقدم اللواء الطيار بن معمر، الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة، حيث شارك فيها ممثلون من هيئة الحقوق الإنسان الدولية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة.

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وشارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كل من: نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية السيد إيريك ستينمايلر، وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح السيدة إيمانولا كيارا جيلارد، ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية والنائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية د. ستاماتيا كيربازي.

وألقى قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، كلمة للمتدربين، تحدث فيها عن أهمية القانون الدولي الإنساني والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.

وفي الختام تم تسليم المشاركين شهادات إتمام الدورة من قائد القوات المشتركة.