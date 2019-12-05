قسطرة علاجية ناجحة لطفلة تعاني تشوهًا في الصمام الرئوي بجازان

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء قسطرة علاجية لطفلة تبلغ من العمر شهرًا واحدًا، كانت تعاني من تشوه خلقي وضيق شديد في الصمام الرئوي.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بمنطقة جازان، في بيان صادر عنها، إن الطفلة كانت تعاني من تشوه خلقي في الصمام الرئوي مع ضيق شديد بالصمام، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الإشعاعية والمحاليل المخبرية وتصوير القلب، تقرر إجراء قسطرة علاجية طارئة من قبل فريق طبي مكون من استشاري قسطرة قلب الأطفال، بالإضافة إلى استشاري قلب الأطفال واستشاري التخدير.

وأجريت القسطرة العلاجية للطفلة مع توسيع الصمام الرئوي بالبالونات، وقد تكللت العملية بالنجاح، ونقلها لقسم التنويم، وهي بحالة صحية مستقرة.