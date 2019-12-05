السعودية اليوم / الحكومة اليمنية تناقش خطوات اقتصادية لتحسين حياة المواطنين



عدن 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

ناقشت الحكومة اليمنية اليوم خطوات اقتصادية من شأنها تحسين حياة المواطنين وتطبيع الحياة بالمناطق المحررة.

واستعرض اللقاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات وتشغيل محطات الكهرباء في عدن ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة.

وأكد عبدالملك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية أن الخطوات الاقتصادية التي تتخذها حكومته تهدف إلى تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين والمساهمة في تطبيع الأوضاع، لافتاً النظر إلى أن المرحلة الحالية وعلى ضوء اتفاق الرياض هي لترتيب الوضع وبث الطمأنينة عند الناس وإعطائهم أملاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية.

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19:54ت م

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