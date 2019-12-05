السعودية اليوم / مصرع ثلاثة إرهابيين بشمال سيناء



القاهرة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

لقي 3 عناصر إرهابية مصرعهم جراء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية شمال سينا.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم أن قوات الشرطة رصدت تحركات ثلاثة من العناصر الإرهابية, حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، حيث أطلقوا النار على قوات الشرطة وتم التعامل معهم مما أسفر عن مقتلهم.

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19:42ت م

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