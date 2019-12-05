

بيروت 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

اجتاحت مياه السيول اليوم الناجمة عن الأمطار خيام ومنازل النازحين من سوريا في مختلف المناطق اللبنانية.

وغمرت المياه خيام النازحين السوريين والفلسطينيين داخل مخيمات الرشيدية وجل البحر والبرغلية وعين الحلوة وتجمعات النازحين في الناعمة والقسطا، مما دعا السكان للنزوح إلى مناطق بعيدة عن مستنقعات المياه.

وفي سياق متصل، ضربت عاصفة جوية وغزارة مياه الأمطار تجمع جل البحر للاجئين والنازحين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية مخلفةً وراءها أضراراً مادية كبيرة بعد أن دخلت أمواج البحر إلى خيام اللاجئين وتسببت بهدم بعض الجدران لجهة البحر.

// انتهى //

19:41ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السيول تجتاح خيام ومنازل النازحين من سوريا إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.