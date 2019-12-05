السعودية اليوم / مؤسسات وجمعيات أهلية فلسطينية تطلق نداء استغاثة لدعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 8 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت مؤسسات وجمعيات أهلية فلسطينية في لبنان نداء استغاثة لدعم مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية.

وأجمعت المؤسسات الفلسطينية خلال لقاء في مدينة صيدا اللبنانية على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.

وناقش اللقاء الواقع والتحديات التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجههم وإطلاق نداء استغاثة لدعم المخيمات الفلسطينية.

وأكد مدير منظمة "ثابت" لحق العودة سامي حمود في كلمة خلال اللقاء أن معدلات الفقر طالت جميع العائلات الفلسطينية، داعيًا وكالة الأونروا بإطلاق برنامج طوارئ لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

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19:00ت م

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