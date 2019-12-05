السعودية اليوم / اجتماعات للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تبدأ بالخرطوم بمشاركة المملكة



الخرطوم 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته العادية الـ (50)، وذلك بحضور وزراء الزراعة وكبار المسؤولين بالدول الأعضاء، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والسفراء العرب المعتمدين لدى السودان.

ورأس وفد المملكة في الاجتماعات وكيل وزارة الزراعة للأراضي والمساحة المهندس صالح بن على اللحيدان.

ودعا وزير الزراعة والغابات بالسودان المهندس عيسى عثمان شريف في كلمة له خلال الاجتماع إلى العمل بكل جد واجتهاد لمواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي العربي مستمدين العون من الله لتنفيذ الإستراتيجيات التي أقرها قادة الدول العربية في المجالات الحيوية من القطاع الزراعي والسمكي، ومنها الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة للعقدين 2005-2025 الصادرة عن القمة العربية المنعقدة في الرياض سنة 2007.

من جانبه كشف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري عن تراجع قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية في المنطقة العربية من نحو (34.69) مليار دولار في عام 2017 م إلى نحو (33.58) مليار دولار عام 2018 م، أي تراجع بنسبة (3.20%)، وأرجع ذلك إلى ما تبذله الدول العربية من جهود في توفير الغذاء ومكافحة الجوع والحد من الفقر من خلال تنفيذها لمشروعات زراعية تحقق نتائج إيجابية في مجال التنمية الزراعية المستدامة.

وستناقش الاجتماعات مجموعة من البنود المدرجة في جدول أعماله منها تقرير المدير العام عن أعمال الإدارة العامة للمنظمة للفترة ما بين دورتي المجلس (49) و(50)، ومتابعة العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين (2005-2025) ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030 م، والموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2017-2037)، وجهود المنظمة في مجال التنوع البيولوجي، ومخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الزراعة ووزراء المياه، والبرنامج القومي لمكافحة الأمراض والآفات النباتية العابرة للحدود إضافة إلى العديد من الموضوعات الفنية والمالية.

// انتهى //

18:59ت م

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