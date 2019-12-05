السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بريطانيا يقيم ندوة ثقافية حول مآثر غازي القصيبي



لندن 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ندوة ثقافية عن مأثر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى المملكة المتحدة الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله-.

وفي بداية الحفل تحدث رئيس جمعية الصداقة

وتحدث سمو السفير خالد بن بندر أمام الحضور بإسهاب عن دور غازي القصيبي في تقوية العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وعن اهتمامه البالغ بالثقافة والأدب، مما أسهم في تعريف كل من التقى بهم بالتراث والتاريخ والآداب والفنون المتعلقة بالمملكة العربية السعودية خاصة والدول الخليجية والعربية عامة.

واستمع صاحب السمو لشهادات الحضور من الذي عاصروا معالي السفير غازي القصيبي في عمله بلندن، كما أجاب على أسئلة الحضور حول عدد من القضايا السياسية المتعلقة بالمملكة، كما قدٌم سموه شرحًا وافياً عن التحولات التي تحققت في المملكة خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الحفل، تسلم سمو السفير هدية تذكارية من جمعية الصداقة السعودية البريطانية عبارة عن كتابين تاريخيين عن الرحالة البريطانيين في القرن الماضي بالمملكة.

// انتهى //

18:35ت م

0220



لندن 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ندوة ثقافية عن مأثر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى المملكة المتحدة الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله-.وفي بداية الحفل تحدث رئيس جمعية الصداقة السعودية البريطانية عن شخصية السفير القصيبي المتميزة والفريدة والتي شهدت لها الأوساط الدبلوماسية في المملكة المتحدة بالأداء الرفيع في خدمة بلاده وقيادته وأمته العربية والإسلامية أثناء عمله في السلك الدبلوماسي في لندن.وتحدث سمو السفير خالد بن بندر أمام الحضور بإسهاب عن دور غازي القصيبي في تقوية العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وعن اهتمامه البالغ بالثقافة والأدب، مما أسهم في تعريف كل من التقى بهم بالتراث والتاريخ والآداب والفنون المتعلقة بالمملكة العربية السعودية خاصة والدول الخليجية والعربية عامة.واستمع صاحب السمو لشهادات الحضور من الذي عاصروا معالي السفير غازي القصيبي في عمله بلندن، كما أجاب على أسئلة الحضور حول عدد من القضايا السياسية المتعلقة بالمملكة، كما قدٌم سموه شرحًا وافياً عن التحولات التي تحققت في المملكة خلال الفترة الماضية.وفي ختام الحفل، تسلم سمو السفير هدية تذكارية من جمعية الصداقة السعودية البريطانية عبارة عن كتابين تاريخيين عن الرحالة البريطانيين في القرن الماضي بالمملكة.// انتهى //18:35ت م0220

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