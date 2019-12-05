شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة: تطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، على أهمية القانون الدولي الإنساني والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيقه، مشيرا الى ان القوات المشترك ملتزمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.

جاء ذلك خلال اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرت أسبوع بنادي ضباط القوات المسلحة برعاية صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة والتي أقيمت بالرياض.

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من جهته بين رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود معمر، ان الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني تكمن أهميتها على مدى انعكاس الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرا الى أنه شارك في الدورة ممثلين من هيئة الحقوق الإنسان الدولي وهيئة الهلال الأحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدداً من ضباط وافراد القوات المسلحة.

وأوضح اللواء الطيار ين معمر انه شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كلاً من نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية ايريك ستينمايلر. وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح ايمانولا كيارا جيلارد, ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.

وتعد هذه الدورة استمرارا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد، وسلم سمو قائد القوات المشتركة المشاركين شهادات إتمام الدورة.