حملة لتوزيع السخانات والدفايات لتدفئة أسر #الشرقية 

متابعات الخليج 365 -الدمام

تنطلق مساء اليوم الخميس بمدينة الدمام حملة تعريفية لبرنامج الشتاء الدافئ “وقاء” التي تطلقها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان إن الجمعية توزع الدفايات والسخانات ضمن المساعدات التي تقدمها للأسر المستفيدة من الجمعية لوقايتهم من برد الشتاء ضمن حملة وقاء التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية لوقاية الأسر المتعففة من برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الأسر خلال فصل الشتاء.

وأوضح أن المساعدات المقدمة لم تقتصر على الدفايات والسخانات فقط بل شملت بطانيات وأجهزة منزلية أخرى لتلبية الاحتياجات المنزلية لغير القادرين من الأسر بعد التأكد من حاجتهم لها وعدم قدرتهم على توفيرها ماديًا عبر فريق بحث متخصص في بحث حالات الأسر للتأكد من استحقاقها.

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بدوره قال فيصل بن مقبل المسند مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي إن حملة الشتاء الدافئ اتخذت “وقاء ” كشعار لها تعبيرًا عن حرص الجمعية على وقاية هذه الأسر من برد الشتاء من خلال توفير الاحتياجات المادية من أجهزة منزلية وبطانيات وكسوة.

وذكر المسند أن حملة الشتاء الدافئ “وقاء” انطلقت عبر حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لدعم الحملة والمشاركة في أجر دعم هذه الأسر المتعففة بتوفير احتياجات فصل الشتاء لهم.

وأشار المسند أن الحملة التعريفية لبرنامج “وقاء” تهدف لتعريف أفراد المجتمع بالحملة ودعمهم لها كما ستمتد الحملة للانتشار في المؤسسات المختلفة والمدارس وشوارع وميادين المنطقة الشرقية من خلال اللوحات الإعلانية وتنفيذ الزيارات الميدانية والنشر بوسائل الإعلام للتعريف بأهداف الحملة وضرورة دعم الأسر المحتاجة ومساندة المجتمع لهم لنقيهم من برد الشتاء مؤكدًا بأن جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها ستتعاون جميعًا في تنفيذ الحملة لخدمة الأسر وإيصال كسوة الشتاء لمن يستحق منهم.

جدير بالذكر أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية كانت قد وزعت العام الماضي ضمن حملتها وقاء 200 مدفأة كهربائية و500 بطانية على الأسر المحتاجة برأس تنورة عبر فرع الجمعية بالمحافظة كما وزعت من خلال فرعها النسائي 600 حقيبة شتوية ضمن حملتها “وقاء” ووزعت أيضا بمحافظة العديد سابقا400 بطانية على أهالي محافظة العديد ضمن حملتها التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية “وقاء لنقيهم برد الشتاء “.