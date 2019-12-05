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2019-12-05 14 شاحنة إغاثية تعبر منفذ #الوديعة تستهدف المحافظات اليمنية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة متابعات الخليج 365 - واس عبرت منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 1 – 11 / ديسمبر / 2019م 14 شاحنة كبيرة تحمل على متنها 16 سيارة إسعاف و400 خيمة و800 بساط و11,250 كرتونًا من التمور ، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات تعز والحديدة وعدن وحضرموت والمهرة ومأرب والجوف وشبوة وصعدة.

يأتي ذلك اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة ممثلة بالمركز من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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