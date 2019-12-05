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إعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين
برئاسة عبدالله الغبين
متابعات الخليج 365 - واس
وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين إلى حين اكتمال الدراسة الحالية التي تنفذها وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتطوير القطاع الثالث في المجالات الثقافية في وزارة الثقافة، تمهيداً لتطوير عمل الجمعية وموائمتها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وستتولى لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين، والتي تشرف وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الثقافة الإشراف على عملها، مهام حصر جميع أعمال الجمعية منذ إنشائها، ومراجعة لائحة الجمعية، واقتراح التعديلات اللازمة لموائمتها مع ما يقتضيه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعمل خطة لتفعيل دور الجمعية على المستوى المحلي والمستوى الدولي بالتنسيق مع قطاع الأدب والنشر والترجمة، وإعداد تقييم شامل لحاضر الجمعية ومستقبلها، إضافة إلى تمثيل الجمعية محلياً ودولياً.
وتضم اللجنة عبدالله بن فهد الغبين (رئيساً)، والدكتورة أروى بنت داود بن خميّس (عضواً)، وفاطمة بنت محمد الحسين (عضواً)، ومعجب بن فايح الشمري (عضواً)، ومنار بنت سعود العميريني (عضواً).
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