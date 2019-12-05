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توصيات باستحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي

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2019-12-05

توصيات باستحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي

في ختام مؤتمر جامعة حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أوصى مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي، الواقع والطموح، الذي نظمته جامعة حفر الباطن خلال الفترة من ٤-٥ ديسمبر ٢٠١٩م في ختام أعماله بضرورة استحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي كاتحاد رياضي يتبع للهيئة العامة للرياضة ويتكامل مع أعمال ومهام الاتحادات في المملكة.

كذلك أوصى المؤتمر أهمية تفعيل دور علم النفس الرياضي التطبيقي في الأندية الرياضية والخليجية والعربية كمهنة فنية للارتقاء بمستوى الأداء الفني للرياضيين وتنمية المهارات النفسية والتدريب العقلي والرعاية النفسية والتأهيل النفسي للإصابة الرياضية، بالإضافة إلى توجيه كافة البرامج الرياضية في كل المؤسسات الرياضية الأهلية والحكومية بالاستفادة من خدمات علم النفس الرياضي التطبيقي بحيث يعمل جنبًا إلى جنب مع التدريب الرياضي للنهوض بمستوى الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات الرياضية.

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كذلك ضرورة تمكين القيادات الرياضية والمسؤولين عن المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية من فهم دور علم النفس الرياضي التطبيقي كركن مهم في إعداد وتأهيل الرياضيين والنهوض بمستوى الأداء الرياضي في المنافسات الرياضية المختلفة، إضافة لأهمية استحداث إدارة المؤتمرات والندوات العلمية في جامعة حفر الباطن والجامعات الأخرى التي لا يوجد فيها مثل هذه الإدارة التي ترصد وتنظم وتدرس كافة المؤتمرات والندوات العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما أوصى المؤتمر بتكثيف أوعية النشر العلمي للبحوث والدراسات العلمية لمجال علم النفس الرياضي التطبيقي كالمجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية التي تصدر من المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي عضو الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي ASPASP وبالتعاون معها، إضافة لتوجيه المبتعثين في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي لنقل التجارب الدولية المتقدمة في هذا التخصص العلمي إلى الأندية الرياضية والمؤسسات الأكاديمية في المملكة.

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