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مذكرة تفاهم بين عازم والطيران المدني لخدمة ذوي الإعاقة
تأمين الكراسي الكهربائية والمتحركة بمطار أبها
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - خميس مشيط
وقعت جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى تقديم خدمات نوعية ومتخصصة للمسافرين من ذوي الإعاقة الحركية عبر مطار أبها الدولي دعمًا للسياحة في منطقة عسير وتذليلًا للصعاب التي تواجه المسافرين من ذوي وذوات الإعاقة الحركية.
وتنص الاتفاقية على تأمين الكراسي الكهربائية والمتحركة للمسافرين من ذوي وذوات الإعاقة الحركية فور وصولهم لمطار أبها الدولي ومن ثم إعادتها عند مغادرتهم لتدويرها على المستفيدين الآخرين.
كما تشمل الخدمة تركيب أجهزة القيادة الخاصة بذوي الإعاقة الحركية على السيارات المستأجرة ليتمكنوا من القيادة بيسر وسهولة إضافة إلى خدمة النقل المجهز لذوي الإعاقة من وإلى مطار أبها الدولي.
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