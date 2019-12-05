شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات في ختام مؤتمر علم النفس الرياضي بجامعة حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوصى مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي -الواقع والطموح- الذي نظمته جامعة حفر الباطن خلال يومي 4 و5 ديسمبر 2019 في ختام أعماله بضرورة استحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي اتحادا رياضيا يتبع للهيئة العامة للرياضة ويتكامل مع أعمال ومهمات الاتحادات الرياضية في المملكة.

كما أوصى المؤتمر بأهمية تفعيل دور علم النفس الرياضي التطبيقي في الأندية الرياضية السعودية والخليجية والعربية، مهنة فنية؛ للارتقاء بمستوى الأداء الفني للرياضيين وتنمية المهارات النفسية والتدريب العقلي والرعاية النفسية والتأهيل النفسي للإصابة الرياضية، إضافة إلى توجيه كافة البرامج الرياضية في كل المؤسسات الرياضية الأهلية والحكومية بالاستفادة من خدمات علم النفس الرياضي التطبيقي بحيث يعمل جنبا إلى جنب مع التدريب الرياضي للنهوض بمستوى الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات الرياضية.

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وأوصى المؤتمر أيضا بضرورة تمكين القيادات الرياضية والمسؤولين عن المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية من فهم دور علم النفس الرياضي التطبيقي ركنا مهما في إعداد وتأهيل الرياضيين والنهوض بمستوى الأداء الرياضي في المنافسات الرياضية المختلفة.

وتطرق المؤتمر إلى أهمية استحداث إدارة المؤتمرات والندوات العلمية في جامعة حفر الباطن والجامعات الأخرى التي لا يوجد فيها مثل هذه الإدارة التي ترصد وتنظم وتدرس كافة المؤتمرات والندوات العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتكثيف أوعية النشر العلمي للبحوث والدراسات العلمية لمجال علم النفس الرياضي التطبيقي كالمجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية التي تصدر من المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي عضو الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي ASPASP وبالتعاون معها.

وشهد المؤتمر توصية بإضافة لتوجيه المبتعثين في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي لنقل التجارب الدولية المتقدمة في هذا التخصص العلمي إلى الأندية الرياضية والمؤسسات الأكاديمية في المملكة.