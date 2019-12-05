شكرا لقرائتكم خبر عن «تحلية المياه»: وظائف شاغرة بمحطات رأس الخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa).

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 1441/4/11 الموافق 2019/12/8.