شكرا لقرائتكم خبر عن «تحلية المياه»: وظائف شاغرة بمحطات رأس الخير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa).
وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 1441/4/11 الموافق 2019/12/8.
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