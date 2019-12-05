شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب: نجاح لافت لمنتدى الإعلام السعودي في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع رئيس وأعضاء الأمانة العامة في الاتحاد العام للصحفيين العرب برقيتي شكر وعرفان لمقام خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عبروا فيه عن امتنانهم على ما وجدوه من حفاوة وتكريم خلال حضورهم منتدى الإعلام السعودي، وعقدهم اجتماعاً للأمانة العامة في الاتحاد باستضافة من هيئة الصحفيين السعوديين.

وأبدى الرئيس والأعضاء في برقيتيهم إعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه من مظاهر النهضة والتطور والتقدم الذي تحقق للشعب السعودي في ظل قيادته الرشيدة.

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وقد صدر عن اجتماعات الأمانة العامة الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 ديسمبر بحضور ممثلي النقابات الصحفية في الوطن العربي الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب بيان ختامي باسم «بيان الرياض» تضمن نتائج ما توصل إليه الأعضاء خلال اجتماعاتهم ومناقشة عدد من القضايا والشؤون الإعلامية والتنظيمية تتعلق بعمل الاتحاد.

وقدم ممثلو النقابات الصحفية شكرهم وتقديرهم البالغ لهيئة الصحفيين السعوديين للجهود الكبيرة التي أسهمت في إنجاح أعمال اجتماع الأمانة العامة، معبرين عن اعتزازهم بالنجاح اللافت الذي حققه منتدى الإعلام السعودي الذي نظمته الهيئة، وامتنانهم العظيم لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وفرته من شروط نجاح اجتماع الأمانة العامة.

وقرر حضور الاجتماع تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لإعداد مشرع برنامج عمل خاص بالاتحاد خلال الفترة الممتدة إلى غاية انعقاد اجتماع المكتب الدائم للاتحاد، كما تقرر أن يكون اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم القادم في سلطنة عمان في أوائل شهر فبراير القادم 2020.

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك قد وقع ثلاث اتفاقيات تعاون مشتركة مع نقباء الصحافة في كل من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، على هامش حفل افتتاح اجتماعات الأمانة العامة مساء الثلاثاء الماضي بحضور وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر الحجيلان، ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي.