شكرا لقرائتكم خبر عن «كاريزما الظهور الإعلامي» بفرع هيئة الصحفيين في الجبيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالجبيل دورة بعنوان «كاريزما الظهور الإعلامي»، بحضور أكثر من 28 صحفيا وصحفية، قدمها المستشار عبدالله الحوطي بواقع 5 ساعات تدريبية.

واعتبر مسؤول فرع هيئة الصحفيين بالجبيل محمد الزهراني أن الدورة تأتي ضمن إطار برامج وخطة عمل الفرع، وهي الدورة الثانية خلال الشهرين الماضيين حيث كانت بداية الدورات عن فن كتابة الخبر الصحفي.

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وأشار الزهراني إلى أن الخطة التدريبية مستمرة حتى نهام العام الحالي، حيث يتم تقديم دورة في فن التواصل الإعلامي والحصول على المعلومة، التي تهدف إلى تدريب المبتدئين في الإعلام حسب الطرق السليمة في تقصي المعلومة من مصادرها والاستفادة من التجارب في هذا المجال، وسيقدمها الدكتور محمد السبيعي في نهاية ديسمبر الجاري.

ويقدم فرع الهيئة بالجبيل كافة الخدمات لمنتسبيه وللمجتمع المحلي من ورش عمل ودورات وملتقيات وبرامج مفيدة وفق الخطة العامة والإستراتيجية لهيئة الصحفيين السعوديين التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين مقدما شكره وتقديره لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أهداف المكتب المرجوة.

يذكر أن هذه الدورة تعتبر الدورة الثانية بعد دورة صناعة الخبر الصحفي، التي قدمها المدرب والإعلامي أحمد صالح الغامدي للصحفيين والصحفيات في المحافظة واستفاد من مجموع الدورتين نحو 60 صحفيا وصحفية.