حملة للتعريف بخصائص وسمات الموهوبين وكيفية اكتشافهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة دشنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموهوبات الحملة التوعوية للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين أمس والمقام بمكة مول. وأوضحت مديرة الإدارة الدكتورة ليلى الصاعدي أن الحملة تهدف إلى تعريف المجتمع بخصائص وسمات الموهوبين والتعريف بكيفية اكتشافهم والتعريف بالخدمات المقدمة لهم وإجراءات التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الموهبة والإبداع. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يعد بوابة كبرى لبرامج عدة فاعلة، وأن دائرته اتسعت فشملت المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، داعية إلى ضرورة الالتحاق ببرامج الموهوبين. ولفتت إلى أنه أصبح للبرنامج اختبار محوسب بجامعة أم القرى، متمنية أن تجني هذه الورشة مخرجات مفيدة وثمرات يانعة ترتقي بمستوى طلابنا وطالباتنا نحو التميز والتفوق والإبداع.



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