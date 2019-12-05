16.8 % من السعوديين ساهموا في الأعمال التطوعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغت نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) 14.7% من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم (15 سنة فأكثر)، وذلك خلال الـ12 شهرا السابقة، وذلك وفقا لنتائج «مسح العمل التطوعي 2018»، فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) من السكان السعوديين لمن أعمارهم (15 سنة فأكثر) 16.8%، وفقا لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) عن العمل التطوعي بالمملكة، وذلك بمناسبة «يوم المتطوعين العالمي» الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام؛ بناء على ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن نسبة المتطوعين السعوديين الذكور 22.6% من إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر)، في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات 10.8% من إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال الفترة الزمنية نفسها.
وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل التطوعي أوضحت نتائج المسح أن متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) بلغ 52.2 ساعة خلال الـ12 شهرا السابقة للمسح، في حين كان متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين 52.6 ساعة.
وذكرت الهيئة أن المسح يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات محدثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي عدد سكان المملكة الذكور والإناث (السعوديين وغير السعوديين)، ومتوسط عدد الساعات التي يقضيها المتطوعون في العمل التطوعي، إضافة إلى التعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع، ومجالات ممارستها من خلال (المؤسسات أو الأفراد)، كما يوفر بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية المختلفة حسب المهن والأنشطة الاقتصادية.
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