جامعة الأميرة نورة تدفع بـ1315 متطوعة للمجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع سجلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال الفصل الأول من عام 2019م نحو 23352 ساعة تطوعية وتخريج نحو 1315 متطوعة من طالبات الجامعة في مختلف التخصصات، ومنحهن رخص ممارسة العمل التطوعي، في حين دربت 150 طالبة أخرى متطوعة، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وعملت الجامعة وفق نهج ابتكاري لاستراتيجية تأسيس وتنظيم العمل التطوعي من خلال إنشاء (حاضنة نورة العطاء التطوعية)، وهي حاضنة متخصصة بالعمل التطوعي وتأهيل المتطوعين، وذلك وفقا لمنهجية التنمية المستدامة.

وتمثل الحاضنة رؤية إبداعية مستقبلية للعمل التطوعي المستدام في الوطن؛ ليكون هذا المشروع بيت خبرة لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز دوره في التنمية الشاملة للمجتمع بالشراكة مع الهيئات والجمعيات التطوعية، والاستفادة من الطاقات والموارد البشرية.