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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، بالتحرك سريعًا لو كانوا يعتزمون مساءلته؛ حتى يتسنّى لمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.
وقال "ترامب" على "تويتر": "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن بسرعة؛ حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنّى لبلدنا العودة للعمل".
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم؛ أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة "ترامب".ترامب مجلس النواب
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 06:58 PM
بُعَيْد توجيه اللجنة القضائية بإعداد لائحة اتهام
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، بالتحرك سريعًا لو كانوا يعتزمون مساءلته؛ حتى يتسنّى لمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.
وقال "ترامب" على "تويتر": "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن بسرعة؛ حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنّى لبلدنا العودة للعمل".
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم؛ أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة "ترامب".
، "ترامب" لأعضاء مجلس النواب: إذا كنتم ستسائلونني فلتفعلوا الآن ،
المصدر : الخليج 365
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