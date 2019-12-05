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روسيا تعلق عملها في منشأة نووية إيرانية.. يستحيل تقنياً

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محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى عدم توافق اليورانيوم

أعلنت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم (الخميس) تعليق العمل في تجديد أحد المواقع في منشأة فوردو النووية الإيرانية؛ لأسباب تتعلق بتوافق اليورانيوم.

وذكرت وحدة تابعة للشركة في بيان أوردته "رويترز" أنه لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في نفس الغرفة.

وأضافت أنه من المستحيل تقنياً تنفيذ المشروع في هذا التوقيت.

شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 06:45 PM

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أشارت إلى عدم توافق اليورانيوم

روسيا تعلق عملها في منشأة نووية إيرانية.. يستحيل تقنياً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم (الخميس) تعليق العمل في تجديد أحد المواقع في منشأة فوردو النووية الإيرانية؛ لأسباب تتعلق بتوافق اليورانيوم.

وذكرت وحدة تابعة للشركة في بيان أوردته "رويترز" أنه لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في نفس الغرفة.

وأضافت أنه من المستحيل تقنياً تنفيذ المشروع في هذا التوقيت.

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، روسيا تعلق عملها في منشأة نووية إيرانية.. يستحيل تقنياً ،
المصدر : الخليج 365

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