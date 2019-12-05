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انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.
ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.
مرور الباحة
أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذرأحمد العبدالله الخليج 365 2019-12-05
انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.
ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
06:37 PM
دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر
انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.
ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.
، أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذر ،
المصدر : الخليج 365
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