محمد بن مسعود - الدمام - "بيلوسي" قالت: أفعاله انتهكت الدستور ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب. وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز". ترامب مجلس النواب "ترامب" سيخضع للمساءلة أمام مجلس النواب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-05 ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب. وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز". Advertisements 05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 06:40 PM "بيلوسي" قالت: أفعاله انتهكت الدستور "بيلوسي" قالت: أفعاله انتهكت الدستور ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب. وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز". ، "ترامب" سيخضع للمساءلة أمام مجلس النواب ،

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