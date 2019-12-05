شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف مرافقة طالبة جازان المحترقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية وفاة طالبة حرقًا كانت ذاهبة لأداء الاختبارات في جازان، أوقفت النيابة العامة مرافقة الطالبة للتحقيق معها.

وكانت المرافقة مع الطالبة بشرى في سيارة أقلتهما من أجل الاختبار في جازان، قبل أن تعود بُشرى جثة محترقة، ليتبين أنها احترقت داخل شقة وقد تعرّضت إلى الاعتداء قبل الوفاة.

Advertisements

وساءت الحالة الصحية لوالدة الطالبة، حيث دخلت في أزمة صحية ترقد على إثرها في المستشفى.

يذكر أن النيابة العامة بدأت التحقيق في وفاة الطالبة الأسبوع الماضي، وتنتظر تقرير الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.