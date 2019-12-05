شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة للقيادي العسكري في مليشيات الانتقالي الذي لقي مصرعه بعد أن حاول اعتراض جيش اليمن المتوجه صوب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التحمت القوة العسكرية التي قدمت أمس الأربعاء من محافظة شبوة، بقيادة العقيد سعيد بن معيلي، بقوات الجيش الوطني في منطقة شقرة الساحلية، والواقعة شرق زنجبار مركز المحافظة حيث تُسطير مليشيات الانتقالي.

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شاهد أول صورة للقيادي العسكري في مليشيات الانتقالي الذي لقي مصرعه بعد أن حاول اعتراض جيش اليمن المتوجه صوب عدن



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وبحسب مصادر ميدانية، فقد رافق تحرك القوة العسكرية من مديرية أحور صباح اليوم مناوشات محدودة مع مسلحين يتبعون مليشيات الانتقالي، وتم التعامل معهم ومقتل القيادي سالم عوض السامحي.

وأضافت المصادر لـ"الموقع بوست" أن الوضع عاد للهدوء ولا وجود لأي معارك أو مواجهات بعد أن وصلت القوة لمنطقة شقرة وهي آخر مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المحاذية لمناطق سيطرة مليشيات الانتقالي.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه القوة من المرتب لها الوصول للعاصمة المؤقتة عدن، لتستلم مواقع اللواء الأول حماية رئاسية في معاشيق، وتقوم بتأمين الحكومة وفق ما تم الاتفاق عليه باتفاق الرياض.



وأوضحت أن هذه القوة ستمثل لبنة اللواء الأول حماية رئاسية والذي سيعيد بناء صفوفه واستدعاء جنوده عقب وصول هذه القوة.