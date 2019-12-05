السديري يستغرب من رد داعية على امرأة سألت: هل زوجي سيتزوج معي الحور العين في الجنة؟

كشف الكاتب مشعل السديري أن أحد الدعاة خبا نجمه، عندما تورط بادعائه أن الملائكة كانت تأكل الرز وركبوا خيولهم البيضاء، وخاضوا ساحات الوغى قبل أشهر نصرة للمجاهدين في سوريا. كما أعرب عن استغرابه من رد الداعية على امرأة سألت: هل زوجي سيتزوج معي الحور العين في الجنة؟.

وقال الكاتب خلال مقال له منشور في صحيفة “الشرق الأوسط” بعنوان ” سواء كان فيه ولّا ما فيه”. “هناك برنامج لشيخ في إحدى القنوات وسأله شاب من عائلة لا تتفاهم مع بعضها البعض، والأم تكره الجميع، سأل الشيخ قائلاً له: أمي لا تتفاهم مع زوجتي، وأختي المتزوجة لا تتفاهم مع أمي وتتفاهم مع زوجتي، وخالتي تكره أختي وتحب أمي، وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي، وزوجتي تحب أختي وتكره خالتي، وأختي العزباء تكره أمي وخالتي وعمتي وزوجتي، وتطلب مني طلاق زوجتي، وأخت زوجتي وأمها تطالبانني بالرحيل والسكن لوحدي بعيداً عن أمي فهما لا تتفاهمان مع أمي، وأمي تكره الكل وأخواتي، فقل لي يا سيدي ماذا أفعل؟!

وتابع: أعجبني الشيخ عندما صمت برهة ثم قال: وقف حمار الشيخ عند العقبة، ويا ليته أتبعها قائلاً له: هج ولا يردك غير (المرستان)، لأنك من سلالة مجانين.

وأردف: هذا الشيخ ذكرني بدكتور وشيخ كان له (شنّة ورنّة)، وكان يتابعه الملايين في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن نجمه خبا، عندما تورط بادعائه أن الملائكة كانت تأكل الرز مع بعض الرجال الصالحين، وأن الملائكة ركبوا خيولهم البيضاء، وخاضوا ساحات الوغى قبل أشهر نصرة للمجاهدين في سوريا.

وأكمل: نظراً لاحترامي وتقديري له سوف أرمز لاسمه بحرفي (م.ع). فقد سبق أن سألته امرأة محبة لزوجها وتغار عليه، قائلة: هل زوجي سيتزوج معي الحور العين في الجنة؟!.. فرد عليها الشيخ الدكتور قائلاً: أسأل الله أن يجمعكما في الجنة، وأنت إذا دخلتِها سوف تحصلين بإذن الله على ما يسرك (سواء كان موجود حور عين ولّا ما فيه حور عين) – انتهى.

وتابع: طبعاً آخر كلامه (يبرجل) – ولا أقول يشكك – فكيف تركب هذه: (سواء كان فيه ولا ما فيه)… وأعترف أنني لست من المتفقهين بالدين، ولكنني على الأقل أقرأ.

وقال: فعن المقدام بن معد يكرب قال: قال الرسول: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه.

وأضاف: هناك وصف للحور العين ورد في القرآن الكريم وجاء فيه: (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون)، وفي آية أخرى: (كأنهن الياقوت والمرجان)، وفي ثالثة: (فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان)… ثم يأتي الدكتور الشيخ ليقول: (سواء كان فيه ولّا ما فيه).