نشر المصور “محمد البستاني” صوراً جديدة خطفت الأنظار لحي السليمانية بمكة .

وأظهرت الصور الجديدة حي السليمانية وقد اكتسى باللون الأبيض ، وظهرت المنازل في منظر حضاري . وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت في تحسين عددٍ من شوارع وأحياء مكة المكرمة، من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع قدسية المكان، حيث يهدف ذلك إلى إخفاء التشوه البصري في بعض عشوائيات المنطقة، ودمجها مع النسيج العمراني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ما سر تحول حي السليمانية بمكة للون الأبيض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.