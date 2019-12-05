بالصور.. محافظ الداير يعاين انهيار طريق عثوان.. ويوجه بسرعة معالجته

وقف محافظ الداير بمنطقة جازان، نايف بن ناصر بن لبدة، على موقع الانهيار بطريق عثوان الذي حدث مؤخرًا بالطريق، والتقى الفنيين والمهندسين المختصين بالموقع.

وناقش محافظ الداير مع المختصين، سبل معالجة الانهيار ورفع مخلفاته، بما يضمن سلامة سالكي الطريق الذي يعد من أهم الطرق الحيوية في المحافظة.

كما بحث بن لبدة، خطة الطوارئ التي أعدتها الجهات المختصة لإعادة الطريق للخدمة بالكامل وإزالة الخطر ورفع مخلفات الانهيار وتأمين الموقع.

ووجّه محافظ الداير، الجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود وتضافرها وإيجاد حلول جذرية لضمان عدم تكرارها، لا سيما وأن المحافظة تشهد حالات مطرية متواصلة.

Advertisements

وشدّد محافظ الداير على ضرورة العمل على انسيابية الحركة بالطريق، وخصوصًا كونه يخدم مجمعات تعليمية لضمان سير الفصل الدراسي بشكل سليم، موجّهًا الجهات الأمنية بتنظيم حركة المرور أثناء تواجد الشركة المنفذة للصيانة، حتى يتم إنجاز أعمال الصيانة.

وأكد بن لبدة، أنه سيتم الرفع بتقرير كامل إلى مقام إمارة المنطقة بهدف إطلاع أمير المنطقة ونائبه، على حيثيات الواقع وأسبابه.

وأشار محافظ الداير، إلى متابعة أمير المنطقة ونائبه المباشرة لتداعيات الأمطار وتوجيهاتهما على معالجة أي حوادث قد تقع نتيجة الأمطار بشكل سريع، والتفاعل معها على مدار الساعة.

ورافق محافظ الداير خلال الجولة، شيخ شمل قبائل آل سعيد الشيخ أحمد العثواني، ومدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، ومساعد رئيس بلدية الداير جبار الريثي.