«الأعلى للقضاء» يوافق على إعادة تشكيل دوائر بمحاكم 4 مناطق

وافق المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، على إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم مناطق: الرياض والشرقية وعسير وجازان.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الـ16، الذي أُقيم بمقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وقال الأمين العامّ للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

حيث وافق المجلس على التوصية المرفوعة له بإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان، وكان المجلس قد بدأ بمشروع مراجعة تشكيلات المحاكم منتصف العام 1440هـ، واختتمه في جلسته الأخيرة، ويعتمد المشروع على معالجة دوائر المحاكم، وفقًا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل فيها.

وأضاف الدكتور الفهيد، أن المجلس تناول تحديد الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 62 من نظام المرور، كما نظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم.

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وتناول المجلس التقرير المعدّ من إدارة التفتيش القضائي حول أداء دوائر الحج لعام 1440هـ وبحث سبل دعمها خلال المواسم القادمة. مضيفًا أن المجلس بحث حاجة المحكمة العليا لتأليف دائرة للأهلّة واتخذ فيها التوجيه اللازم.

وأضاف الدكتور الفهيد، أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، وقرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.

كما اتخذ عددًا من القرارات الرامية إلى تعزيز محاكم الاستئناف ودعم دوائرها بقضاة لمباشرة تفعيل الاستئناف مرافعة وفق المراحل المقررة سلفًا، كما اطلع المجلس -خلال اجتماعه- على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

ورفع الدكتور الفهيد، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل في ما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.