بالأسماء.. وزير الثقافة يعلن تشكيل لجنة تسيير أعمال «الناشرين السعوديين»

وجه وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين.

وتضمن توجيه وزير الثقافة أن اللجنة ستقوم بتسيير الأعمال، إلى حين اكتمال الدراسة الحالية التي تنفذها وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتطوير القطاع الثالث في المجالات الثقافية في وزارة الثقافة، تمهيداً لتطوير عمل الجمعية ومواءمتها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتضم اللجنة كلًا من: عبدالله بن فهد الغبين (رئيساً)، والدكتورة أروى بنت داود بن خميس (عضواً)، وفاطمة بنت محمد الحسين (عضواً)، ومعجب بن فايح الشمري (عضواً)، ومنار بنت سعود العميريني (عضواً).

وستتولى لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين السعوديين، والتي تشرف وحدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الثقافة على عملها، مهام حصر جميع أعمال الجمعية منذ إنشائها، ومراجعة لائحة الجمعية، واقتراح التعديلات اللازمة لمواءمتها مع ما يقتضيه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكذلك عمل خطة لتفعيل دور الجمعية على المستوى المحلي والمستوى الدولي بالتنسيق مع قطاع الأدب والنشر والترجمة، وإعداد تقييم شامل لحاضر الجمعية ومستقبلها، إضافة إلى تمثيل الجمعية محلياً ودولياً.