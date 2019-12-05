السعودية اليوم / المشاركون بمنتدى عجوة المدينة الأول يوصون بإعطاء قطاع التمور أولوية مجتمعية في القطاع الزراعي



المدينة المنورة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أوصى المشاركون في منتدى عجوز المدينة الأول، -والذي تنظمه نماء المنورة والجمعية التعاونية للتمور بالمدينة بالتعاون مع جامعة طيبة بمشاركة ٣٠ جهة من القطاع الزراعي والتجاري بالمملكة- على ضرورة إعطاء قطاع التمور أولوية مجتمعية في القطاع الزراعي، بحيث يتم تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المالية في الموازنة في القطاع الزراعي، والعمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي والصناعي والتجاري .

جاء ذلك بعد اختتام المنتدى أمس، حيث شددت التوصيات على دعم الصناعات التحويلية للتمور والاستفادة من التمور في الإنتاج المحلي،

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نماء المنورة فوزان عبد الجواد أن المنتدى استهدف أهم المخرجات ذات الأثر والجودة في قطاع النخيل والتمور وما تتميز به منطقة المدينة المنورة من تمرة العجوة والتي تمتلك المدينة منها 196نخلة، وما شملتها الدراسات والبحوث العلمية لقياس نتائجها وأهميتها في التنمية المجتمعية وعائدها الاقتصادي الفعال والوقوف على أبرز المشاكل التي تواجه قطاع التمور.

الجدير بالذكر أن منتدى عجوة المدينة الأول ضم شريحة واسعة من المهتمين بقطاع التمور من القطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي.

//انتهى//

17:55ت م

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