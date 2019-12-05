السعودية اليوم / إغلاق 6 منشآت غذائية بمدينة السيح لمخالفات نظامية



السيح 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت بلدية الخرج اليوم 6 منشآت غذائية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.

وتم على إثرها مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك ، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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17:38ت م

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