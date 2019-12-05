السعودية اليوم / سمو قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني



الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة, اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرت أسبوع بنادي ضباط القوات المسلحة, حيث تعد استمرارا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد.

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر كلمة أكد فيها أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني, مقدمًا الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.

وشارك في الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني ممثلين من هيئة الحقوق الإنسان الدولي وهيئة الهلال الأحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدداً من ضباط وافراد القوات المسلحة.

كما شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كلاً من نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية ايريك ستينمايلر. وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح ايمانولا كيارا جيلارد, ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.

وألقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز كلمة تحدث فيها عن أهمية القانون الدولي الإنساني والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.

وفي الختام سلم سمو قائد القوات المشتركة المشاركين شهادات إتمام الدورة.

// انتهى //

17:07ت م

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