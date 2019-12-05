السعودية اليوم / المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعلن عن وظائف شاغرة بمحطات رأس الخير



الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعان اعتبارا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

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16:56ت م

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