السعودية | التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة بعنوان “الإرهاب في العصر الرقمي”

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أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, الندوة الشهرية الرابعة بعنوان “الإرهاب في العصر الرقمي”, وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وألقى المحاضرة معالي القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول راحيل شريف، بحضور الأمين العام للتحالف وممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وأشار الفريق شريف في الندوة الى أهمية العمل الدولي المشترك في محاربة الإرهاب ومواجهة حضور الجماعات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستفادة من مجالات العمل التي يركز عليها التحالف الإسلامي في هذا الصدد.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.