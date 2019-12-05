شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بمؤسسة تحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa).

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعان، اعتباراُ من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م.