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وظائف شاغرة بمؤسسة تحلية المياه

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa).

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعان، اعتباراُ من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م.

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