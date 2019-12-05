شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يرعى اختتام «دورة القانون الدولي» بنادي الضباط والان نبدء بالتفاصيل
وقد بدء الحفل بالقرءان الكريم تلى ذلك كلمة لرئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر أعرب فيها عن أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتيه في الخطوط الامامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الامل من ناحية احترام القانون الدولي الانساني كما شكر المنظمين على جهودهم في انجاح الدورة. حيث شارك ممثلين من هيئة الحقوق الانسان الدولي وهيئة الهلال الاحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الاحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية وعدداُ من ضباط وافراد القوات المسلحة.
وقد شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كلاُ من : نائب مدير الادارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الانساني العقيد جيل كاسيل ، ومستشار ومدرب القانون الدولي الانساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية السيد ايريك ستينمايلر. وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح السيدة ايمانولا كيارا جيلارد. ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية والنائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية د. ستاماتيا كيربازي.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز كلمة للمتدربين تحدث فيها عن اهمية القانون الدولي الانساني والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية في الخطوط الامامية . وفي الختام تم تسليم المشاركين شهادات إتمام الدورة من سمو قائد القوات المشتركة.
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