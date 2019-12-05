شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نزاهة» : القيادة وجهت بالتعاون مع كافة الدول لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء للهيئة في ترسيخ قيم النزاهة، ونشر الشفافية، ومكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030م، نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تنظيم الهيئة منتدى نزاهة الثامن تحت عنوان: (التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) يوم الأثنين القادم بفندق فيرمونت الرياض ، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد .

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة، والذي سيشارك فيه نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من داخل وخارج المملكة، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة عازمة على مواصلة الجهود وتعاونها مع كافة دول العالم لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض على رعايته لمنتدى " نزاهه" الثامن، لافتاً الانتباه إلى أن انعقاد المنتدى يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، وإنفاذاً لما تضمنه تنظيم (نزاهة) الذي يقضي بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.