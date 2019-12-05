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برعاية قائد القوات المشتركة ختام دورة القانون الدولي الإنساني

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2019-12-05

برعاية قائد القوات المشتركة ختام دورة القانون الدولي الإنساني

استمرت لمدة أسبوع بنادي ضباط القوات المسلحة

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اختتمت مساء اليوم الدورة التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني، والتي استمرت لمدة أسبوع بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.

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وأعرب رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن معمر عن أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، كما شكر المنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.

وألقى الفريق الركن فهد بن تركي بن كلمة للمتدربين تحدث فيها عن أهمية القانون الدولي الإنساني والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيقه في العمليات العسكرية.

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