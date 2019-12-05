- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فرع هيئة الصحفيين بالجبيل يناقش الكاريزما الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فرع هيئة الصحفيين بالجبيل يناقش الكاريزما الإعلامية
متابعات الخليج 365 - الجبيل
نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالجبيل دورة بعنوان: كاريزما الظهور الإعلامي بحضور أكثر من 28 صحفياً وصحفيةً، قدمها المستشار عبدالله الحوطي.
واعتبر مسؤول فرع هيئة الصحفيين بالجبيل محمد الزهراني أن الدورة تأتي ضمن إطار برامج وخطة عمل الفرع وهي الدورة الثانية خلال الشهرين الماضيين حيث كانت بداية الدورات عن فن كتابة الخبر الصحفي.
وأشار الزهراني إلى أن الخطة التدريبية مستمرة حتى نهاية العام حيث يتم تقديم دورة في فن التواصل الإعلامي والحصول على المعلومة والتي تهدف إلى تدريب الزملاء المبتدئين في الإعلان حسب الطرق السليمة في تقصي المعلومة من مصادرها والاستفادة من التجارب في هذا المجال وسيقدمها الدكتور محمد السبيعي في نهاية ديسمبر الجاري.
ويقدم فرع الهيئة بالجبيل كافة الخدمات لمنتسبيه وللمجتمع المحلي من ورش عمل ودورات وملتقيات وبرامج مفيدة وفق الخطة العامة والاستراتيجية لهيئة الصحفيين السعوديين التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين مقدما شكره وتقديره لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أهداف المكتب المرجوة.
يذكر أن هذه الدورة تعتبر الدورة الثانية بعد دورة صناعة الخبر الصحفي والتي قدمها المدرب والإعلامي أحمد صالح الغامدي للزملاء الصحفيين والصحفيات في المحافظة واستفاد من مجموع الدوريتين ما يقارب 60 من الزملاء والزميلات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فرع هيئة الصحفيين بالجبيل يناقش الكاريزما الإعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.