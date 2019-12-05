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استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.وزير الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 04:56 PM
استعرضا خلال لقاء بالرياض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.
، "بن فرحان" يبحث آفاق التعاون المشترك مع نائب وزير الخارجية المكسيكي ،
المصدر : الخليج 365
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