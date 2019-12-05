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نزل الآلاف من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لإيران اليوم (الخميس) إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين بـإسقاط النظام وكفّ نفوذ عرابه الإيراني.
ولوح المتجمعون الجدد بأعلام ميليشيات الحشد الشعبي، التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل التي كان لها دور حاسم في دحر تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقاً لـ"فرانس 24".
ورفع آخرون صوراً للمرجع الشيعي علي السيستاني، الذي استقالت حكومة عادل عبد المهدي عقب خطبته الأخيرة.
واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً وإصابة 20 ألف آخرين بجروح.
ولم يتم تسجيل أي حادثة بين المعسكرين.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 04:46 PM
تضم فصائل موالية للنظام الإيراني
نزل الآلاف من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لإيران اليوم (الخميس) إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين بـإسقاط النظام وكفّ نفوذ عرابه الإيراني.
ولوح المتجمعون الجدد بأعلام ميليشيات الحشد الشعبي، التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل التي كان لها دور حاسم في دحر تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقاً لـ"فرانس 24".
ورفع آخرون صوراً للمرجع الشيعي علي السيستاني، الذي استقالت حكومة عادل عبد المهدي عقب خطبته الأخيرة.
واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً وإصابة 20 ألف آخرين بجروح.
ولم يتم تسجيل أي حادثة بين المعسكرين.
، ميليشيات الحشد الشعبي تختطف ساحة الاحتجاجات في بغداد.. والمتظاهرون قلقون ،
المصدر : الخليج 365
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