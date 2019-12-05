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أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية

أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية

أمير الرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 04:28 PM

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في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة

أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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، أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365

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