، أمير الرياض يستقبل السفير البحريني ويستعرض العلاقات الثنائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مكتبه اليوم بقصر الحكم في العاصمة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

أمير الرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة