، تكريم 37 فائزًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 150 ألف ريال وتشتمل على 3 مسارات

رعى مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، مساء أمس الأربعاء، بقاعة الملك سعود؛ الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن الكريم، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن عبدالمنعم العوفي، وعدد من مسؤولي الجامعة وطلابها.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور سامي بن عبدالرحمن الحيسوني، أنه تم تكريم 37 فائزًا في المسابقة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 150 ألف ريال، والمشتملة على ثلاثة مسارات: للكبار، والبراعم وللأقليات، الذين يعانون من صعوبة في النطق ومخارج الحروف.

وأضاف أنها تضم 13 فرعًا؛ منها: فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تفسيره، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا، وحفظ 15 جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، وحفظ جزأين، وحفظ جزء واحد.

وقال الدكتور "الحيسوني": إن المسابقة تعزّز أهداف الجامعة الإسلامية من خلال العناية بحفظ القرآن الكريم وإحكام تلاوته وإتقان تجويده ومعرفة معانيه، بجانب إذكاء روح التنافس بين الشباب والبراعم في دروب الخير، واكتشاف القدرات والمواهب للعمل على صقلها ورعايتها؛ لتخريج جيل من المقرئين والمجودين والأئمة والخطباء والدعاة المميزين، الذين سيحملون مشعل الدعوة إلى الله تعالى، كما أن المسابقة تسهم في إعداد جيل صالح مسلم متخلّق بأخلاق القرآن، متزوّد بآدابه، مهتدٍ بهديه.

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مسابقة حفظ القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية