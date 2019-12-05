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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 34.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7905.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, وأسمنت اليمامة, وأسمنت الجنوب، وأسمنت أم القرى، وسيسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، وولاء، وأبو معطي، وثمار، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 9.62% .
وكانت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وأسمنت الجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، وأنعام القابضة، وباعظيم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 233.13 نقطة ليقفل عند مستوى 6578.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1235 صفقة.
مؤشر الأسهم السعودية
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 04:16 PM
بتداولات تجاوزت ملياري ريال لأكثر من 90 مليون سهم"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 7905.51 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 34.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7905.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, وأسمنت اليمامة, وأسمنت الجنوب، وأسمنت أم القرى، وسيسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، وولاء، وأبو معطي، وثمار، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 9.62% .
وكانت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وأسمنت الجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، وأنعام القابضة، وباعظيم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 233.13 نقطة ليقفل عند مستوى 6578.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1235 صفقة.
، "سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 7905.51 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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