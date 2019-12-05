حجز تذكرة مهرجان نكسوس لأحداث الرياضات الإلكترونية

مازال موسم الرياض يقدم لنا الكثير والكثير من حجز تذكرة مهرجان نكسوس ستجد أساطير القيمينق في الرياض في نهائي بطولة ليج أوف ليجندز، واحدة من أكبر الأحداث الرياضية الإلكترونية بالعالم، في الفترة من بداية ديسمبر حتى يوم 7 ديسمبر في منطقة الرياض بوليفارد سعر التذكرة يبدأ من 63 ريال على مسرح محمد عبده طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

حجز تذكرة مهرجان نكسوس

يمكنك بمنتهى البساطة حجز تذكرة مهرجان نكسوس من خلال موقع ticketmx.com تبدأ الفعالية في تمام الساعة الرابعة احتفالية النكسوس عبارة عن مهرجان رائع تم تصميمه حول لعبة League of Legends الشهيرة، ويشتمل على العديد من الفعاليات ومناطق الألعاب التي يُشارك فيها الجمهور إضافة لمجموعة من الحفلات الموسيقية والبطولات، تُقدم 23 لعبة من الألعاب المشوقة يمكن للاعبين الالتقاء بأبطالهم المفضلين تبدأ التذكرة من 63 ريال حتى 7000 ريال حسب الحجز المميز أو العادي أو الممتاز، سيحصل أفضل الفرق على مكافأة نقدية قيمتها 850 ألف دولار بجانب سيتيح لك الفرصة لمشاهدة 8 من مشاهير العالم .

يُذكر أن موسم الرياض حقق الكثير من النجاح ومن ضمن فعالياته الجميلة انسومينا السعودية مهرجان الألعاب الإلكترونية و سفاري الرياض وملاهي ونترلاند وبوليفارد الرياض والكثير من الفعاليات منها معارض الرياض ومهرجان التسوق والمطاعم والفنادق وحقق الموسم نجاح كبير ومن المرجح استمراره للأعوام التالية بنفس القوة .