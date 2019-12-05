طريقة حجز تذكرة صحاري الرياض عيش المغامرة والتحدي

يبحث عشاق التحدي عن حجز تذكرة صحاري الرياض في موسم الرياض حيث تهدف تلك الفعالية المميزة لجعل الصحراء قبلة عالمية وجعل الرياض من أكبر العواصم الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم فالرياض من أكثر المدن المأهولة بالسكان يزيد عدد السكان عن 6.9 مليون نسمة تستضيف أكبر المهرجانات العالمية التي يحضرها ألاف السياح من حول العالم، تتضمن مدينة صحاري الكثير من الأحداث والفعاليات السياحية المليئة بالبهجة في محمية الملك خالد .

طريقة حجز تذكرة صحاري الرياض

يمكن حجز تذكرة صحاري الرياض من خلال موقع platinumlist.net الخاص بحجز التذكرة للاستمتاع بجلسات البرد والوناسة في الصحاري بالثمامة من المخيمات والاستمتاع بأنشطة رمي السهام والتزلج على الرمال هل أنت مستعد ؟ قيمة التذكرة 105 ريال شاملة ألعاب السيرك ومسرحية علاء الدين وألعاب الواحة، ويوجد عدد من الفعاليات الأخرى بتذكرة منفصلة منها مهارات البايكرز وتجربة الفانكو ومضمار سباق السيارات الصغيرة وركوب الخيل وسباقات الأطفال وكرة الطائرة والتنس والكاريوكي والألعاب الإلكترونية وألعاب إلكترونية ومنزل الرعب واستكشاف الكنوز وتحدي الجبال والانزلاق من الجبل.

يمكن شراء الفعاليات الأخرى من مكان الفعالية نفسها تبدأ الفعالية يوميًا في تمام الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل ومستمرة حتى يوم 15 يناير 2020 في طريق الجنادرية في محمية الملك خالد الملكية، يُذكر أن موسم الرياض حقق نجاحًا منقطع النظير جذب إليه ألاف السياح من كل بقاع العالم لجعل المملكة قبلة سياحية بالشرق.