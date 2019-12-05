شكرا لمتابعة خبر عن إدارية مكة تصرف النظر في دعوى مواطن من ذوي الإعاقة ضد أمانة الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بعد 9 جلسات قضت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ، بصرف النظر في الدعوى التي تقدم بها مواطن من ذوي الإعاقة ، ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، رافضًا تحميله مخالفات مرورية سجلت على سيارته في “المواقف المدفوعة” بالطائف.
وكان المواطن رفع دعوى ضد أمانة الطائف؛ بسبب تغريمه مخالفات مرورية لركنه سيارته في المواقف المدفوعة في المنطقة المركزية بالطائف، معتبرًا أنه تعرّض لأضرار دون وجه حق؛ جراء غرامات واجبة السداد، أصدرتها ضده شركة المواقف الوطنية.
وردت أمانة الطائف خلال جلسات الدعوى، بأنها خصصت 20 موقفاً لسيارات ذوي الإعاقة، وساعات مجانية من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً، ومن الثانية عشرة إلى الرابعة عصراً.
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